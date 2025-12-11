Не деньги и не статус: россиянки назвали самое ценное качество в мужчинах

Россиянки стали чаще ставить на первое место честность и верность мужчин

Неожиданные результаты принесло исследование, которое провели среди российских женщин.

Как выяснили «Известия», при выборе спутника жизни они все чаще стали обращать внимание не на статус и доход, а на эмоциональную стабильность, надежность и нравственность. В ходе опроса 63% женщин заявили, что главные качества идеального мужчины — честность, верность, надежность и порядочность.

Наличие собственного жилья и хорошо оплачиваемой работы по-прежнему играют роль, но уже не стоят на первом месте. Эксперты связывают это с тем, что многие женщины могут сами себя обеспечить, и мужчина для них это уже не просто добытчик, а равноправный участник отношений.

