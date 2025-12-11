Захарова: Великобритания готовит общество к военным потерям на Украине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Премьер-министр Кир Стармер открыто подтвердил журналистам информацию о смерти британского военного на украинской территории.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, публично признав гибель своего кадрового военного на территории этой страны. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что во время выступления премьер-министр Британии Кир Стармер открыто подтвердил журналистам информацию о смерти британского военного, младшего капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули.

Однако, как говорит Захарова, случай со смертью британского военного на Украине далеко не первый. Как теперь будут выкручиваться на Даунинг-стрит, не понятно, отметила дипломат.

По словам Захаровой, Лондон должен честно признаться, что же на самом деле делал Джордж Хули на украинской территории.

«Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия больше не будет спасать Европу.

