«Нужно уволить»: в Китае чиновники прогуливали работу с помощью бумажных масок

В Китае чиновники прогуливали работу с помощью бумажных масок

Чиновники в китайской провинции Чжэцзян использовали распечатанные фотографии лиц коллег, чтобы обманывать систему контроля рабочего времени. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Это коррупция. Их всех нужно уволить и даже привлечь к ответственности по закону. Так много людей, которым трудно найти работу», — написал один из пользователей в интернете.

По данным издания, сотрудники квартального комитета в городе Вэньчжоу распечатывали лица своих коллег и превращали их в своеобразные маски. Надевая такие изображения перед системой распознавания лиц, один человек мог «отметиться» за нескольких отсутствующих работников. Таким образом чиновники обходили биометрический контроль, который фиксирует присутствие на рабочем месте.

Нарушение вскрылось благодаря камерам наблюдения, установленным над терминалом учета рабочего времени. Мужчина по фамилии Ли, заметивший схему, направил жалобу в вышестоящие органы еще в октябре. Он утверждал, что в группу нарушителей входили несколько сотрудников, а руководил ими секретарь комитета — также по фамилии Ли. Власти пообещали предоставить официальный ответ по делу до 31 декабря.

Сколько сотрудников участвовало в подмене и каким образом информатор получил записи с камер — пока неизвестно.

Вопрос о том, как именно распечатанные маски смогли обмануть систему, вызвал дискуссию в китайских соцсетях. Пользователи обращали внимание, что камеры с низким разрешением могут принимать такие изображения за реальные лица. Как отмечалось в отчете Legal Daily за 2022 год, недорогие маски, изготовленные по фотографии за 10–40 юаней (около 100-450 рублей), способны в отдельных случаях обходить технологии распознавания.

