Герасимов сообщил о переходе 45% зданий в Константиновке под контроль ВС РФ

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Об этом начальник Генштаба доложил Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации на фронте.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

В настоящее время под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ в Константиновке Донецкой Народной Республики перешли уже 45% зданий. Об этом в ходе совещания доложил Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии — Валерий Герасимов.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка, 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем», — сказал он.

Кроме того, после форсирования группировкой войск «Восток» реки Гайчур активными темпами идет наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Как отметил Герасимов, в городе Димитров в ДНР российская армия освободила южную часть, идут бои в центре и на севере населенного пункта. Также в ходе освобождения Гуляйполя в Запорожской области продолжаются уличные бои.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал успехи ВС РФ в зоне спецоперации подарками стране к Новому году.

