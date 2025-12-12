Зеленский отказался выводить украинские войска из ДНР в рамках мирного плана США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Перед Незалежной стоят две ключевые несогласованные позиции.

Какой пункт мирного плана США нарушил Владимир Зеленский

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить войска с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках плана США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

По словам главы Незалежной, в настоящее время перед Украиной стоят две ключевые несогласованные позиции — это территории ДНР и Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Зеленский подчеркнул, что переговоры с американской стороной на эти темы продолжаются, как и по другим инициативам президента США Дональда Трампа.

По данным источника, консультации Киева, Брюсселя и Вашингтона проходят ежедневно на протяжении последних недель. Стороны выдвигают свои требования и предложения, пытаясь достичь компромиссов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Россия работает над установлением устойчивого мира, а не над перемирием в рамках урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

