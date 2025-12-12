В Петербурге из-за прорыва трубы улицы залило кипятком

Один из спальных районов Санкт-Петербурга этим вечером оказался в плотном густом пару, в котором потерялись люди, машины, дома и целые улицы. Огромный фонтан кипятка бил из-под земли из-за прорыва трубы.

В кипятке, разлившемся по тротуару, обварили ноги девятилетняя девочка и пенсионер. Они просто не успели отойти на безопасное расстояние. Рядом с местом прорыва обвалился грунт и под землю четыре машины. Также рухнула крыша веранды, а у ресторана потрескались панорамные окна. Ликвидировать последствия аварии коммунальщики обещают только к утру.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ. Там без отопления остались тысячи человек. В роддомах и больницах пациенты были вынуждены спать в куртках — температура в палатах опускалась до нуля градусов. Холодно было и в детсадах и школах. Большую часть учеников отправили домой.

