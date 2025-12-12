Мединский назвал украинского политика агрессивным инопланетянином

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей, охарактеризовав политика «агрессивным инопланетянином». Об этом он сообщил 11 декабря на форуме «Вместе победим» на площадке национального центра «Россия».

В беседе с РИА Новости Мединский подчеркнул, что разговаривать с украинским руководителем было «вообще невозможно». Однако он не уточнил, о каком «печально известном» политике идет речь.

До этого помощник президента сравнил политиков Европейского союза с «андроидами, несущими запись» в ответ на слова главы МИД Финляндии о якобы агрессивной политике России за последнее столетие, отличившейся нападками на 19 государств, на некоторые из них даже по три-четыре раза.

На это Медицинский заявил, что готов провести персональный урок по российской истории для главы европейской дипломатии Каи Каллас.

