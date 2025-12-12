«Агрессивный инопланетянин»: Мединский неудачно поговорил с украинским политиком

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 73 0

Такое заявление помощник президента сделал на форуме «Вместе победим» на площадке национального центра «Россия».

Владимир Мединский неудачно поговорил с украинским политиком

Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мединский назвал украинского политика агрессивным инопланетянином

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте общения с одним из украинских руководителей, охарактеризовав политика «агрессивным инопланетянином». Об этом он сообщил 11 декабря на форуме «Вместе победим» на площадке национального центра «Россия».

В беседе с РИА Новости Мединский подчеркнул, что разговаривать с украинским руководителем было «вообще невозможно». Однако он не уточнил, о каком «печально известном» политике идет речь.

До этого помощник президента сравнил политиков Европейского союза с «андроидами, несущими запись» в ответ на слова главы МИД Финляндии о якобы агрессивной политике России за последнее столетие, отличившейся нападками на 19 государств, на некоторые из них даже по три-четыре раза.

На это Медицинский заявил, что готов провести персональный урок по российской истории для главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
События будут развиваться быстро: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21...

Последние новости

5:00
События будут развиваться быстро: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря
4:48
Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
4:34
В США появятся «золотые» и «платиновые» визы Трампа
4:16
В Петербурге скончалась блокадница и волонтер Галина Яковлева
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 декабря
3:47
«Агрессивный инопланетянин»: Мединский неудачно поговорил с украинским политиком

Сейчас читают

Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
Далеко и надолго: женщина отправила прах мужа в стратосферу
Под Новосибирском сотрудники почты инсценировали пожар и украли 9,8 миллиона рублей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026