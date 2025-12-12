Путин оценил провозглашенный Туркменией принцип нейтралитета

Анастасия Антоненко
Стране удается налаживать контакты с другими странами практически избегая конфликтов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин оценил провозглашенный 30 лет назад Туркменией принцип нейтралитета. По его словам, стране удается налаживать контакты с другими странами, практически избегая конфликтов. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках двухдневного визита в Ашхабад.

«Путь нейтралитета дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов», — отметил Путин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении в ночь на 12 декабря. В рамках двухдневного визита, президент России примет участие в международном форуме и проведет несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

До этого, 11 декабря, в Москву прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Под один из хитов группы «Ласковый май» он записал приветственное виде на фоне «Лубянки» и показал в камеру сердечко. В тот же день возле посольства Армении прошел митинг, участники которого критиковали политику Пашиняна.

