Путин оценил провозглашенный Туркменией принцип нейтралитета

Президент России Владимир Путин оценил провозглашенный 30 лет назад Туркменией принцип нейтралитета. По его словам, стране удается налаживать контакты с другими странами, практически избегая конфликтов. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках двухдневного визита в Ашхабад.

«Путь нейтралитета дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов», — отметил Путин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении в ночь на 12 декабря. В рамках двухдневного визита, президент России примет участие в международном форуме и проведет несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

