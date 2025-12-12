«Я поверил в песню про журавлей»: Угольников о мистике при поиске останков деда

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Народный артист РФ нашел место расстрела своего предка спустя 80 лет в деревне Глотовка Смоленской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Игорь Угольников о мистике при поиске останков погибшего в 1941-м деда

Когда народный артист Российской Федерации Игорь Угольников искал останки своего деда, погибшего в 1941 году, то с ним происходили по-настоящему удивительные вещи. Об этом знаменитый режиссер рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Дед сам привел меня к нему. Это его усилия. Но в этом еще помогли люди», — подчеркнул Игорь Угольников, поблагодарив своего близкого друга, а также человека, который занимается поисковым движением.

По словам артиста, эти люди приложили кучу сил, чтобы найти место гибели его деда. Теперь он знает, где был последний вздох предка. Угольников признался, что часто туда приезжает.

«Поставили памятник, фотографии. Теперь охраняем это место. Я понимаю, что это необходимо было сделать. Он (дед. — Прим.ред.) сам хотел, чтобы я пришел», — отметил народный артист.

Игорь Угольников рассказал, что когда он приехал туда, то высоко в небе летел журавлиный клин, который внезапно развернулся и сделал круг над место гибели советских солдат.

«Мы прижались к земле. Я тогда поверил в песню про журавлей. Это такое место», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Александр Буйнов поделился секретом семейного счастья.

