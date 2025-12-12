«Называла лахудрой»: мать школьницы пожаловалась депутату на нападки педагога

В Перми мать школьницы пожаловалась депутату на нападки педагога

В школе № 3 города Нытва Пермского края разгорелся конфликт между учителем и ученицами — педагог, по словам родителей, позволяла себе резкие высказывания и придирки к внешнему виду школьниц. О ситуации URA.RU рассказал депутат Законодательного собрания Олег Постников, к которому обратилась жительница города Марина Болотова.

Женщина сообщила, что в 2024 году у ее дочери — семиклассницы — произошел серьезный конфликт с преподавателем, однако узнала она об этом не сразу.

«Я об этом (конфликте. — Прим. ред.) узнала совершенно случайно, когда мама одноклассницы моей дочери отправила мне видео. Ей (учителю. — Прим. ред.) не понравилось, как выглядит моя дочь, что у нее были накрашены ресницы, а на лице был тональный крем», — рассказала Болотова.

Она пояснила, что учитель на перемене схватила девочку за руку и увела в туалет умываться. Школьница, испугавшись, закрылась в кабинке и просидела там всю перемену. Позже, как уточнила мать, педагог вновь остановила ребенка в коридоре и попросила зайти в кабинет, несмотря на то, что там шел урок у старшеклассников.

Жалобы родителей и реакция школы

Марина Болотова отметила, что похожие жалобы на поведение педагога родители высказывали и ранее. Учитель общалась с детьми жестко и допускала оскорбительные выражения. Она утверждает, что педагог нередко называла девочек «лахудрами» и могла выкрикнуть в коридоре, что ее «тошнит» от их внешнего вида.

Болотова добавила, что подростки стали избегать встреч с учителем, опасаясь новых претензий. После жалобы у нее состоялся разговор с директором школы Натальей Плешковой, которая заверила, что разберется в ситуации. Однако, как сообщила женщина, педагог в итоге начала вести обществознание в их классе, хотя ранее этот предмет не преподавала.

Школьные правила и позиция директора

На сайте школы № 3 действительно опубликованы требования к внешнему виду учащихся, где указано, что обучающимся запрещено ходить на занятия с ярким маникюром, макияжем и пирсингом. Директор учреждения Наталья Плешкова подтвердила URA.RU, что семиклассница, ставшая участницей конфликта, не всегда соблюдала установленные требования. Она также сообщила, что руководство школы уже обсудило ситуацию с матерью школьницы, однако внутренняя проверка еще продолжается.

Комментарий депутата

Депутат Олег Постников назвал произошедшее недопустимым. В обращении к URA.RU он заявил, что подобное поведение педагога противоречит нормам профессиональной этики, поскольку учитель должен быть примером для детей, а не источником психологического давления. По его мнению, действия педагога выглядят как проявление агрессии в отношении ученицы, и такие случаи требуют принципиальной оценки и контроля со стороны образовательных структур.

