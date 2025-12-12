«Болезнь какая-то»: дочь Успенской не хочет делать мужчин «центром Вселенной»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 46 0

Художница не тратит всю жизнь на планирование отношений с потенциальным избранником.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Татьяна Плаксина считает нацеленность женщин на поисках партнера болезнью

Общество требует от женщин фокусироваться на внимании мужчин, чем оказывает давление. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru дочь певицы Любови Успенской, художница и певица Татьяна Плаксина, на своей выставке картин в Москве.

По ее словам, подобное вынужденное сосредоточение и навязывание определенной позиции уже превратилось в своего рода «социальную болезнь». Собеседница подчеркнула, что не тратит всю жизнь на поиски партнера, так как считает себя и без того полностью самодостаточной.

«Я не знаю, мне кажется в эта вот болезнь какая-то общественная, вот этот фокус на мужчинах. Мужчины, мужчины, мужчины… Я не ищу мужчину, я самодостаточная», — отметила она.

Первая персональная выставка Татьяны Плаксиной состоялась в Москве, 11 декабря. Всего на ней было представлено порядка 50 работ. Помимо этого, Плаксина исполнила на мероприятии музыку собственного сочинения, которая раньше нигде не звучала, и прочитала авторские стихи.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Успенской рассказала, каким должен быть ее мужчина.

