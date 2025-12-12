США, Китай и РФ против: как предложили называть Чернобыль в ООН

Украинская делегация устроила на заседании Генассамблеи ООН целый спектакль по этому поводу.

США, Китай и Россия проголосовали против нового написания слова «Чернобыль»

Настоящий цирк устроила украинская делегация не заседании Генассамблеи ООН.

Она пролоббировала голосование за якобы правильное произношение и написание слова «Чернобыль». Чтобы во всем мире его произносили и писали на украинский манер. Зачем главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужен такой популизм — непонятно, но интересно, что против этой резолюции проголосовали не только Китай и Россия, но и США.

Украинская повестка в Штатах сейчас вообще сворачивается очень быстро. Всего сутки понадобилось местным властям, чтобы депортировать на родину двух популярных украинских блогеров, которые делали обзоры на богатую заграничную жизнь. Они пожаловались, что даже не успели попрощаться со своими новыми друзьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что завершить украинский конфликт до католического Рождества — 25 декабря — невозможно. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

