«Насилует законодательство»: Орбан осудил ЕК за решения по российским активам в ЕС

Виктор Орбан осудил ЕК за решение по российским активам в ЕС

В Брюсселе через считанные часы пройдет голосование за фактически похищение российских активов. Еврокомиссии (ЕК) хотят выдать полномочия для бессрочной заморозки средств. Причем для принятия решения больше не нужно единогласное одобрение, а только простое большинство голосов.

Такое грубое нарушение уже осудил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что этот шаг нанесет ущерб прежде всего ЕС, а Еврокомиссия специально «насилует законодательство», чтобы продлить украинский конфликт. А то и вовсе подготовиться к войне с Россией — так уже считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Они постоянно провоцируют и заявляют, что будет русско-европейская война. На последнем совете министров НАТО некоторые сказали: „Даже если будет мир, нужно готовиться к долгосрочному конфликту с Россией“. Есть страны в Европе, которые считают это своей стратегией», — отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Кстати, Центробанк России сегодня обратился в Арбитражный суд Москвы. Иск подали против Euroclear, фонда, в котором содержится большинство замороженных активов нашей страны. ЦБ требует от него возместить все убытки, причиненные из-за действий компании и планов Еврокомиссии по воровству заблокированных средств.

