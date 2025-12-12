Штрафы за покупку алкоголя детям могут поднять в десять раз

Сейчас размер взысканий небольшой и не бьет по кошельку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В России могут в десять раз увеличить штрафы за покупку спиртного детям и подросткам. Законопроект об этом рассмотрит Госдума.

По мнению депутатов, размер существующих взысканий небольшой и никого не пугает. Так, взрослого, который купил ребенку алкоголь могут оштрафовать максимум на три тысячи рублей. А минимальный порог и вовсе составляет полторы тысячи. Если поправки примут, нарушителям будут грозить штрафы от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что желание сэкономить на елке и срубить ее в лесу грозит штрафом до четырех тысяч рублей, а в отдельных случаях — до полумиллиона. Запуск салюта во дворе многоэтажки — от двух до пяти тысяч. Распитие шампанского на улице — еще полторы тысячи.

Даже, казалось бы, безобидная праздничная гирлянда на автомобиле, если она мешает другим водителям, может стать поводом для штрафа в 500 рублей.

