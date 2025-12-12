Песков: «Росатом» строит больше всех энергоблоков по всему миру

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Госкорпорация будет и дальше сооружать атомные объекты.

Кто строит больше всех атомных станций в мире

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

ГК «Росатом» строит больше всех ядерных энергоблоков по всему миру, и продолжит это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна, предположительно, является единственной в мире, способной строить малые АЭС. Глав государства назвал странным, что Вашингтон, который продолжает закупать у Москвы топливо для атомных станций, пытается запретить Индии приобретать российские ресурсы.

За 17 лет РФ планирует построить 38 новых блоков АЭС общей мощностью 29 гигаватт.

Руководитель Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что многие государства в мире хотят сотрудничать с госкорпорацией «Росатом». Глава надзорной организации отмечал, что вопросы ядерной безопасности занимают ключевую позицию в диалоге с Москвой. Гросси подчеркнул, что РФ обладает лидирующими позициями в атомной отрасли.

