Гросси заявил о важности переговоров с Россией по вопросам ядерной безопасности

По мнению главы МАГАТЭ, наша страна занимает лидирующие позиции в атомной отрасли.
Фото: Reuters/Ramil Sitdikov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что для него важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Об этом глава агентства заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сообщает агентство Интерфакс.
«Есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией», — сообщил Гросси.
Глава МАГАТЭ также выразил надежду на обсуждение всех важных вопросов по ядерной безопасности в ходе разговора с Владимиром Путиным.
Рафаэль Гросси подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции в атомной отрасли, и многие страны заинтересованы в сотрудничестве с «Росатомом».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что на встрече с Гросси Путин назвал сотрудничество с МАГАТЭ налаженным практически по всем направлениям.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
53%
Нашли ошибку?