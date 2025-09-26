Гросси заявил о важности переговоров с Россией по вопросам ядерной безопасности

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

По мнению главы МАГАТЭ, наша страна занимает лидирующие позиции в атомной отрасли.

Что сказал Гросси на встрече с Путиным в Кремле

Фото: Reuters/Ramil Sitdikov

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что для него важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Об этом глава агентства заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сообщает агентство Интерфакс.

«Есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией», — сообщил Гросси.

Глава МАГАТЭ также выразил надежду на обсуждение всех важных вопросов по ядерной безопасности в ходе разговора с Владимиром Путиным.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции в атомной отрасли, и многие страны заинтересованы в сотрудничестве с «Росатомом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на встрече с Гросси Путин назвал сотрудничество с МАГАТЭ налаженным практически по всем направлениям.

