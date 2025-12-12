Путин встретился с президентом Ирака в Ашхабаде

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Переговоры прошли на полях Форума мира и доверия.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин и иракский лидер  Абдель Латиф Рашид начали двустороннюю встречу в Ашхабаде на полях форума, который приурочен к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Международный год мира и доверия был объявлен в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Соответствующая резолюция получила поддержку 86 государств и направлена на развитие межгосударственного диалога и расширение сотрудничества между странами.

Туркмения обладает конституционно закрепленным нейтральным статусом. Впервые он был признан международным сообществом в 1995 году. Позднее, в 2017 году, по предложению Ашхабада Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 12 декабря было объявлено Международным днем нейтралитета.

