Президент Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Творчество лауреатов в области литературы и искусства объединила тема истории государства.

В чем заключается сила российского государства

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
День России

Путин подчеркнул, что сила России в преемственности традиций

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций и уважении к историческому наследию. Об этом глава страны сказал во время торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце, приуроченной ко Дню России.

По традиции 12 июня Путин вручает государственные награды и звания Героев Труда. Лауреатов выбирают в нескольких областях: наука и технологии, литература и искусство, а также гуманитарная, благотворительная и правозащитная деятельность.

Выступая перед награжденными, президент отметил, что творчество нынешних лауреатов в области литературы и искусства объединяет тема истории государства. Также, по словам Путина, их работы пронизывает гордость за достижения страны.

Глава государства подчеркнул: понимание того, что сила Отечества держится на уважении к собственному наследию и великой культуре, является общим для всех участников церемонии.

«Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства российского и гордость за его достижения, понимание того, что сила Отечества — в преемственности традиций и уважения к своему наследию и великой культуре», — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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