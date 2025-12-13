«Могу не понимать слов»: Дочь Тутберидзе рассказала о проблемах со здоровьем

Лилия Килячкова
Диагноз поставили спортсменке из-за врачебной ошибки.

Чем болеет дочь Тутберидзе

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис: у меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость

Дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летняя Диана Дэвис, рассказала, что страдает от двусторонней сенсоневральной тугоухости. Об этом грузинская фигуристка написала в своих социальных сетях.

«У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. В какой-то период жизни она доходила до 3-4-й степени… Я могу хорошо слышать музыку (за исключением некоторых частот), но при этом не понимать слов. Фильмы и сериалы я смотрю только с субтитрами — неважно, на каком языке», — поделилась Дэвис.

Спортсменка рассказала, что ее слух ухудшился в возрасте двух лет из-за ошибки врача, который назначил неверную дозу антибиотиков. Дэвис добавила, что проблемы со слухом влияли на ее учебу и социализацию в обществе.

Дочь Тутберидзе призналась, что некоторые люди смеялись над ней, когда узнавали, что с такой проблемой она занимается профессиональным спортом. Однако Диану это не сломило.

«Сейчас я настолько адаптирована к такой жизни, что мало кто может подумать, что у меня есть проблемы со слухом… Я делюсь этим не ради жалости, а для того, чтобы люди с похожими проблемами могли осознать, что это ничего не меняет», — рассказала 22-летняя спортсменка.

Диана Дэвис выступает в парном катании вместе с супругом Глебом Смолкиным. Они представляют сборную Грузии по фигурному катанию с лета 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фигурист Малинин установил рекорд по баллам за произвольную программу.

