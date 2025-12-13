Оставить без единого цента: сын Алена Делона снова подал в суд на сестру из-за завещания отца

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Семейный конфликт длится несколько лет.

Почему младший сын Алена Делона подал в суд на сестру

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Kovarik via www.imago-im

Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру Анушку

Младший сын покойного Алена Делона 31-летний Ален-Фабьен Делон подал в швейцарский суд на свою 35-летнюю сестру Анушку с требованием ее исключения из завещания покойного отца. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

По данным источника, Ален-Фабьен уверен, что Анушка воспользовалась слабым состоянием отца и добилась получения крупной доли наследства. Он не оспаривает первое завещание 2015 года, однако уверен, что в 2022-м отец уже не мог принимать взвешенные решения из-за пережитого в 2019-м инсульта. Второе завещание отца принесло Анушке 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon.

«Я не хочу, чтобы она прикасалась хоть к чему-то из наследства, ни к единому центу», — заявлял наследник.

По словам младшего наследника Делона, его сестра вместе с сообщниками намеренно забрали отца из клиники в Швейцарии и привезли к нотариусу, чтобы подписать новый документ.

Ален-Фабьен подал иск в августе, спустя год после смерти актера, объяснив, что ранее не имел доступа к медицинским документам за период с 2019 года. По его словам, в последние годы жизни отца Анушка проживала вместе с ним и могла сознательно скрывать бумаги, подтверждающие ухудшение памяти отца.

Как сообщает источник, после смерти Алена Делона, Анушке перешла не только большая часть акций его компании, но и 50% всего наследства, в то время как его сыновьям досталось лишь по 25%. Алена-Фабьена особенно возмутило, что исключительные права на все творческое наследие отца перешли к его сестре.

Младший сын французского актера также угрожал обратиться в суд с требованием признать Анушку «недостойной наследницей», что фактически исключило бы ее из завещания. Однако для начала он предложил мирный вариант решения конфликта — аннулирование завещания 2022 года и отмена дарения доли бизнеса сестре.

В сентябре Ален-Фабьен уведомил сестру о намерении добиваться отмены второго завещания. Слушание по делу назначено на 9 марта в Париже.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, французского актера Алена Делона похоронили в часовне его поместья в коммуне Души.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

