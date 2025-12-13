Силиконовое лечение: почему капы капы с маркетплейсов не спасают от ночного скрежета зубами

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Популярные домашние средства от бруксизма могут лишь создать иллюзию защиты.

Почему капы от бруксизма с маркетплейсов не работают

Фото: 5-tv.ru

Ортодонт Барагунова: капы с маркетплейсов не спасут от ночного скрежета зубами

Домашние капы от бруксизма, которые россияне активно покупают на маркетплейсах, не способны решить проблему ночного скрежета зубами. Об этом заявила ведущий ортодонт научно-клинического центра Марьяна Барагунова в разговоре с Lenta.ru.

По словам специалистки, подобные накладки чаще всего изготавливаются из мягкого медицинского силикона. Для придания формы их предлагают опустить в горячую воду на 15–20 секунд, а затем прижать к зубам. Однако, как подчеркнула врач, эффективность таких изделий крайне ограничена.

Марьяна Барагунова подчеркнула, что мягкие домашние капы не лечат бруксизм, поскольку не устраняют причины ночного напряжения, не защищают височно-нижнечелюстной сустав и практически не влияют на работу жевательных мышц. По ее словам, такие изделия могут лишь незначительно снизить стирание зубов за счет барьерного эффекта, однако сам ночной скрежет при этом сохраняется, а нагрузка на сустав не уменьшается.

Ортодонт добавила, что при симптомах бруксизма необходимо обращаться к специалистам, так как только профессионально изготовленные и подобранные конструкции могут учитывать индивидуальные особенности прикуса и состояние челюстного сустава.

