Уже стоит бить тревогу? Почему важно отличать стресс от кризиса и чем это поможет

Психолог Галич: дистресс — затяжной стресс, который может перерасти в кризис

Понятия стресс и кризис — взаимосвязанные, но они не идентичны. О том, чем же они отличаются, рассказала 5-tv.ru Татьяна Галич — кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог — консультант, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями.

«Прежде всего, стресс — это адаптационная реакция. Открыватель стресса — ученый Ганс Селье так его и называл — адаптационный синдром. То есть мы попадаем в некую непонятную ситуацию, в которой наше тело запускает определенный ряд реакций. Элементарно, у нас начинает вырабатываться адреналин, для того, чтобы мы могли включить какую-то одну из адаптационных стратегий. Бей, беги, замри, суетись, адаптируйся. Что-то из этого сработает, и мы создаем новый тип поведения», — говорит Галич.

Другими словами, реагируем стрессом на всякую непонятную ситуацию, в которой у нас нет готового варианта действия и ответа. Есть два вида стресса — дистресс и эустресс. Дистресс — затяжная, негативная форма этого состояния, которое потом уходит в кризис. А есть эустресс –легкий, приятный, некая встряска. Это про те ситуации, когда что-то произошло и обошлось.

«Вот такой стресс для нас полезен, потому что у нас там идет просто обновление всего. И этот адреналин, который мы выработали, он у нас будет потом перерабатываться в эндорфин. То есть мы чувствуем удовольствие после такого стресса», — говорит эксперт.

Что же касается дистресса, то в нем мы находимся на постоянной основе. В данном случае мы не получаем никакого разрешения этой ситуации. Более того, со временем она лишь усугубляется. Например, вы только справились с одной проблемой, на вас уже надвигается следующая.

«Затяжной стресс — это либо путь совершенно принципиально на новый уровень, либо это путь в больницу. Потому что именно так формируется вся наша психосоматика», — говорит психолог.

Галич отмечает: самое страшное, что с нами может произойти — это зависание в таком затяжном стрессе, потому что именно там формируется почва для тяжелых заболеваний –инсульта, инфаркта, онкологии. Именно такой стресс перерастает в кризис.

Понятие кризиса — это про некую ситуацию, на которую мы не то, что ответы не знаем, мы вообще не обладаем свойствами, которые нам позволили бы с ней справиться, говорит эксперт.

«Кризис — это некий момент, когда я без помощи, я не знаю, что делать», — говорит она.

Почему у нас появляется кризис? Прежде всего, это идет из ситуации, когда мы ощущаем себя маленькими, а ситуацию — большую и пугающую. Например, новая должность на работе, которая предполагает большую ответственность и набор определенных качеств. Или же рождение первого ребенка в семье — это всегда кризис, потому что ваша жизнь полностью меняется. То же самое — кризисы возрастные.

Второй вариант кризиса — обратный. Это чувство, когда меня очень много, а ситуация меня давит, и я не могу из нее выйти. В данном случае человек думает, что ему придется преобразовывать внешний мир, придется ломать что-то, придется куда-то переходить, перетекать. И для этого надо будет поменять свое мышление, паттерны поведения, изменить вообще стратегию поведения, и тогда можно это преодолеть.

«Кризис часто бывает связан с травмой, это еще одно понятие, которое у нас есть. Когда происходит какое-то событие, которое я не могу переработать, у меня нет ресурса. Например, измена, потеря близкого, потеря работы, долги, которые вдруг образовались. То есть это все вместе связано», — говорит Галич.

Если говорить про отличие бытового стресса от кризиса и травмы, то надо понимать, что это все подконтрольные явления. Они все, кроме короткого эустресса, не несут нам благополучного исхода. Поэтому наша задача — обращать на это внимание, понимать, пытаться разобраться с тем, что происходит, искать помощи, приходить на консультацию к специалистам, говорит Галич.

«Ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек, потому что иначе можно будет очень-очень надолго в этом кризисе зависнуть и не получить нормального исхода из него», — предостерегает психолог

