«Переломный момент»: премьеры Британии и Бельгии о судьбе Украины

Главы государств договорились продолжать тесное сотрудничество в вопросах Киева.

Политическая ситуация в мире вокруг украинского конфликта

Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

Великобритания и Бельгия считают текущую ситуацию критической для дальнейшей судьбы Украины. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

Известно, что де Вевер прибыл в Лондон с целью обсуждения со Стармером мирного урегулирования украинского конфликта. Также премьер-министры обговорили пути решения финансовых потребностей Киева. Они договорились продолжать тесное сотрудничество, которое включает экономическое давление на Россию ради укрепления положения Киева.

Представители Британии и Бельгии отметили, что для решения сложного украинского вопроса единственно верным видят конфискацию суверенных активов России.

На саммите, который пройдет 18–19 декабря, Еврокомиссия надеется получить от стран ЕС решение об экспроприации 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов были заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Бельгийские власти всячески препятствуют этому решению и требуют от других стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они возместят их финансовые потери от ответных мер России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о заморозке активов России до конца украинского конфликта. До этого президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудили попытки ЕС отнять российские активы, назвав эти действия «грандиозным жульничеством». Глава МИД РФ Мария Захарова назвала «неадекватным» проект Европейского содружества об использовании российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине.

