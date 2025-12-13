Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года.

Активы РФ будут заморожены до конца украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Кошта: активы РФ в Европе будут заморожены до конца украинского конфликта

Замороженные российские активы, находящиеся в Европейском союзе (ЕС), будут оставаться заблокированными до завершения украинского конфликта и выплат компенсации Украине. Об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети Х.

Кошта подчеркнул, что соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года.

«Сегодня мы выполнили это обещание», — написал глава Евросовета.

В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение заморозить российские активы, находящиеся в Европе, на неопределенный срок. Речь идет о средствах на сумму порядка 210 миллиардов евро. Ранее действие ограничительных мер продлевалось каждые полгода, однако в настоящее время государства ЕС будут держать российские активы заблокированными «столько, сколько это потребуется».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом осудили попытки ЕС изъять российские активы. Европейцы намерены устроить «грандиозное жульничество» относительно российских финансов, которые пару лет уже как «заморожены».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
12 дек
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
9 дек
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
8 дек
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
7 дек
Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине
5 дек
Ушаков назвал переговоры по Украине одной из главных тем разговора Путина и Моди
4 дек
Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт
2 дек
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
1 дек
Макрон и Трамп обсудили условия мирного урегулирования украинского конфликта
1 дек
Макрон опроверг наличие готового плана по урегулированию конфликта на Украине
1 дек
МИД РФ: заявления НАТО об ударах по России — крайне безответственный шаг
-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:54
Оставить без единого цента: сын Алена Делона снова подал в суд на сестру из-за завещания отца
0:35
Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
0:16
«Могу не понимать слов»: Дочь Тутберидзе рассказала о проблемах со здоровьем
23:55
Веселье или ущерб карьере: чем грозит отказ от корпоратива
23:36
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России по дестабилизации страны
23:17
ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов России

Сейчас читают

«Кому какое дело?» — Хью Джекман о борьбе со своим онкологическим заболеванием
«Травля детей!» — Ксения Бородина резко отреагировала на критику в адрес дочери
«Называла лахудрой»: мать школьницы пожаловалась депутату на нападки педагога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026