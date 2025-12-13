Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
Соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года.
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
Кошта: активы РФ в Европе будут заморожены до конца украинского конфликта
Замороженные российские активы, находящиеся в Европейском союзе (ЕС), будут оставаться заблокированными до завершения украинского конфликта и выплат компенсации Украине. Об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети Х.
Кошта подчеркнул, что соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года.
«Сегодня мы выполнили это обещание», — написал глава Евросовета.
В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение заморозить российские активы, находящиеся в Европе, на неопределенный срок. Речь идет о средствах на сумму порядка 210 миллиардов евро. Ранее действие ограничительных мер продлевалось каждые полгода, однако в настоящее время государства ЕС будут держать российские активы заблокированными «столько, сколько это потребуется».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом осудили попытки ЕС изъять российские активы. Европейцы намерены устроить «грандиозное жульничество» относительно российских финансов, которые пару лет уже как «заморожены».
