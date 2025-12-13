Собянин: участники «Академии инноваторов» запустили более 6,7 тыс. проектов

В уходящем 2025 году участники программы «Академия инноваторов» запустили больше 6,7 тысяч проектов. Об этом говорится на портале mos.ru.

В публикации также сказано, что в этот раз проект смог объединить свыше 40 тысяч молодых предпринимателей. Они, в свою очередь, провели более 180 пилотных тестирований на столичных площадках.

«Академия инноваторов» — один из самых востребованных и эффективных инструментов Москвы по развитию молодежного технологического предпринимательства.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в рамках этой программы предусмотрена полноценная поддержка начинающего стартапера. Эксперты сопровождают участников академии на всех этапах: от разработки продукта до его выхода на рынок.

Градоначальник также добавил, что в городе уже начался прием заявок на восьмой поток программы. К нему все желающие смогут присоединиться до 26 января следующего года включительно.

