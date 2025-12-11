Собянин: Москва продолжит финансовую поддержку промышленности в 2026 году

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Промышленные предприятия столицы привлекли уже около 300 миллиардов рублей.

Сколько денег выделили промышленным предприятиям Москвы

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Промышленные предприятия Москвы привлекли около 300 миллиардов рублей для своего развития. На эти средства компании повышают свои производственные возможности, строят новые площадки и внедряют технологии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в MAX.

Глава города отметил, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства поддержал уже более 170 компаний за четыре года действия Программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам. Финансирование, выделенное для производственного сектора, позволило закупить 1,6 тысяч единиц оборудования. Кроме того, ведется строительство более 2,6 миллионов квадратных метров промышленных площадей. Уже к 2030 году планируется сформировать порядка 50 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, отметил Собянин.

Однако уже в этом году реализуются 18 проектов промышленного сектора — они создадут более 2,3 тысяч рабочих мест. Предприятия имеют различное назначение — от роботизированного завода в Внукове до радиоэлектронных производств, пищевой промышленности и медоборудования.

