Пассажир скончался на рейсе S7 из Абакана в Москву

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Экипаж следовал инструкциям, причины смерти уточняются.

На борту авиакомпании S7 скончался пассажир

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Абакана в Москву, был обнаружен пассажир без признаков жизни. Спасти его не удалось. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Экипаж действовал в строгом соответствии с установленными процедурами.

«Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово. — Прим.ред.) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — уточнили в S7.

Авиакомпания выразила соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет, предположительно, потерпел крушение на подмосковном аэродроме «Новинки». В результате происшествия пострадал один из пилотов, тогда как второй остался невредим.

Аэродром «Новинки» расположен неподалеку от города Серпухов, рядом с деревней Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Он предназначен для эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения.
До этого стало известно о трагическом инциденте в Судане, где военно-транспортный самолет Ил-76 разбился сразу после взлета.

