Пассажир скончался на рейсе S7 из Абакана в Москву
Экипаж следовал инструкциям, причины смерти уточняются.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
На борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Абакана в Москву, был обнаружен пассажир без признаков жизни. Спасти его не удалось. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Экипаж действовал в строгом соответствии с установленными процедурами.
«Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово. — Прим.ред.) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — уточнили в S7.
Авиакомпания выразила соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет, предположительно, потерпел крушение на подмосковном аэродроме «Новинки». В результате происшествия пострадал один из пилотов, тогда как второй остался невредим.
Аэродром «Новинки» расположен неподалеку от города Серпухов, рядом с деревней Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от МКАД. Он предназначен для эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения.
До этого стало известно о трагическом инциденте в Судане, где военно-транспортный самолет Ил-76 разбился сразу после взлета.
