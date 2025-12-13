Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 115 0

Политик не вышел из комы после ДТП.

Чем был известен умерший глава подмосковного Реутова Филипп

Фото: Telegram/Филипп Науменко|Глава Реутова/F_Naumenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Реутова Филипп Науменко ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Telegram-канале.

До этого Науменко получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 7 декабря на 55-м километре трассы М-12 в Нижегородской области. В результате аварии медики диагностировали у чиновника черепно-мозговую травму.

Впоследствии политик впал в кому. Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, его не удалось спасти.

После ДТП Науменко сначала госпитализировали в центральную районную больницу в городе Выкса, затем с помощью санитарной авиации доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние на протяжении нескольких дней оставалось крайне тяжелым.

Также сообщалось, что предполагаемым виновником аварии был водитель служебного автомобиля. Он не рассчитал скорость и дистанцию, в результате чего произошло столкновение с крупным техническим транспортом. Водители обоих машин получили травмы.

Родился Филипп Науменко в Москве 28 декабря 1985 года. Он окончил Московский энергетический институт по специальности «Экономика и кредит», позднее получил юридическое образование в РАНХИГС. Карьеру в органах власти начал в 22 года. Позже работал в Московской областной думе. Затем занимал руководящие и депутатские должности в Балашихе.

Науменко вошел в команду главы Балашихи Сергея Юрова в качестве заместителя по вопросам экономического развития в 2017 году. Политик возглавил Реутов, сначала как исполняющий обязанности в 2023 году, а в январе 2024 года был официально утвержден в должности главы города решением Совета депутатов.

За годы работы Филипп Науменко награжден рядом ведомственных и общественных наград Московской области и Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:26
Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет
19:22
В рамках «Путешествия в Рождество» проходят мероприятия для семей участников СВО
19:07
В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
19:03
Пассажир скончался на рейсе S7 из Абакана в Москву
18:53
Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского
18:37
«Едем в путешествие»: Марк Богатырев рассказал о новогодних традициях

Сейчас читают

Лужа, разбитое лицо и записка: вызывающее дрожь послание нашли рядом с телом звезды «Криминального чтива»
«Лечиться надо»: Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025-го
Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026