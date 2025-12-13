В зоопарке в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев

Лев, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на зоопарк в Васильевке Запорожской области, скончался. Информацию подтвердил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

«Раненый лев умер», — заявил он в беседе с ТАСС.

Пылышенко сообщил, что животное не выжило после осколочных ранений, полученных во время удара. По его словам, взрывы и работа средств противовоздушной обороны в районе слышны регулярно, однако прямого поражения территории зоопарка ранее не фиксировалось.

Реабилитационный центр расположен в прифронтовой зоне и содержит более 50 крупных хищников, среди которых медведи, львы, тигры, леопарды и лигры. Помимо этого, в учреждении находятся обезьяны, еноты, собаки и попугаи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти тапира-долгожителя по кличке Сью в Московском зоопарке. В последние годы животное испытывало серьезные проблемы со здоровьем. Сью появилась на свет в 1988 году в зоологическом парке Детройта, а в Россию была перевезена в 2005 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.