Атака на рождественскую ярмарку: в Баварии предотвратили теракт

Подозреваемые — выходцы из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Фото: www.globallookpress.com/Sven Hoppe

В Баварии предотвратили теракт на рождественской ярмарке, задержан имам

В Германии задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«В пятницу были арестованы пятеро мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга (Нижняя Бавария — Прим. Ред.). Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок», — отмечается в публикации.

По данным журналиста, гражданин Египта является главой религиозной общины (имамом) и, как утверждается, именно он якобы подстрекал трех марокканцев к совершению нападения.

В субботу четырех участников группы доставили к судье, который санкционировал их арест, сообщила представитель генеральной прокуратуры Мюнхена. Сириец, чья возможная роль в подготовке преступления пока остается неясной, помещен под предварительное заключение.

Сообщается, что сведения о готовящемся теракте поступили от иностранной спецслужбы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего россиянина, которого подозревают в теракте, государственной измене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

