Освобождение Северска открыло путь к Славянску и Краматорску

Северск — вот имя нового значимого успеха российских войск в зоне СВО. Это город на стыке ДНР и ЛНР, к которому наши войска подступались с 2022 года, но оборона которого рухнула в считанные недели.

А вот и символ этой победы — солдат устанавливает российский триколор на памятнике Т-34 в Северске, который изуродовали тризубом всушники. О том, что город под полным контролем российской армии, штурмовики доложили президенту лично прямо с передовой.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий! Докладывает командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Очиргоряев», — обратился военный.

Это было первое за время СВО подобное прямое включение с поля боя в Кремль. По крайней мере первое, о котором стало публично известно.

О значении Северска говорит тот факт, что командира бригады, штурмовавшей город на последнем этапе, пригласили в Кремль, и он как был в полевой форме в кабинете президента, рассказывал в деталях.

Из по-военному сухих подробностей следует, что главный фактором успеха стал широкий охват Северска с флангов, тут был самый трудный этап — были и затяжные бои в лесничестве с севера, и битва за Белую гору на востоке. Но продавили. А дальше наши дроноводы и артиллеристы отрезали противнику снабжение, и в бой пошли штурмовики, которые неожиданно с юга зашли в город, разрезав оборону ВСУ на части. Сам город перешел под наш контроль за считанные дни.

«Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось. А у вас получилось все, что вы запланировали, и все, что задумали. Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин.

Освобождение Северска означает, что начался бой за последний оставшийся под контролем ВСУ район Донбасса вокруг Славянска и Краматорска. За него же сейчас идут и дипломатические споры. Москва убедительно доказывает — пером или мечом, но освободит весь Донбасс неминуемо. Тему продолжит корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Война дронов и людей. Каждый шаг по открытой местности смертельно опасен! Мелкие группы противника прячутся по подвалам. Но беспилотники залетают и туда! Пути снабжения под прицелом. Днем и ночью. Никто не должен выйти или зайти!

Таким был город Северск в последние полтора месяца. За него бились отчаянно и свои, и чужие. Наши победили. Похвала Верховного главнокомандующего человеку, который руководил операцией:

«Я, Сергей Викторович, что хотел сказать. Мы с Вами встречались 20 ноября, на одном из командных пунктов группировки „Запад“ тогда работали, и Вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках, и это произойдет не позднее 15 декабря. „Сказал и сделал. Мужчина“. Спасибо Вам за эту работу!»

Российские флаги в Северске повсюду. Сомнений нет — город целиком занят русской армией. Бойцы вспоминают, как нелегко им пришлось. Как брали улицу за улицей, дом за домом.

«Мы зашли туда к ним в серединку. У нас была задача убить их и закрепиться. Мы выполнили задачу, закрепились, и нас начали травить газами, просто закидывать. У нас противогазы, все нормально, мы продержались пару дней», — рассказал командир роты с позывным «Испанец».

Стреляющие руины — так двумя словами можно выразить то, что происходило в городе.

Тактика городских боев даже за последние полгода поменялась до неузнаваемости. Все штурмы в Северске проходили двойками, тройками, под прикрытием тумана либо ночью.

Еще задолго до основной операции Северск начали методично окружать с двух сторон. Части группировки «Юг» заняли село Серебрянка к северо-востоку от города. В это же время другие подразделения поджимали ВСУ со стороны Звановки. Перерезали две основные дороги снабжения, а потом начали действовать уже внутри кварталов. Упорнее всего всушники держались за свои позиции на доломитном заводе и железнодорожной станции. Их выбивали оттуда, закидывая в окна и проломы в стенах мощные мины.

«Был интересный момент, когда мы были на улице Садовой. В соседнем доме, в 53-м, сидел противник туда ребята зашли, закинули им подарок, две ТМ», — вспоминает военнослужащий ВС РФ с позывным «Испанец».

Куда теперь пойдет наша армия, вполне очевидно. Взятый с такими трудами Северск прикрывал дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию. Там украинцы уже вовсю роют окопы и готовятся к обороне.

«Безусловно, отмечаю успешные действия южной группировки войск, в первую очередь соединений и воинских частей третьей армии. Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на то, что сопротивление в Северске было ожесточенным, русским войскам удалось захватить и немалое количество пленных. Все они рассказывают, что их насильно бусифицировали, затащили на войну силой.

А пленный пожилой мужчина говорит, что в его подразделении почти все бойцы были преклонного возраста. И четверо дедушек по чистой случайности без единого выстрела попали в плен.

«Мы услышали, что на улице говорят и спрашивают, кто мы. Мы спросили: „Кто вы?“ С улицы сказали: „Мы русские. Вы кто?“ Глаза — квадратные. Мы украинцы. Мы поняли, что нас как будто в <…> завели», — поделился военнопленный Виктор Демидов.

При этом при штурме многих домов нашим военным приходилось сначала выяснять, кто именно сидит внутри — военные или гражданские. Ведь мирных жителей оказалось немало. Их старались выявлять и выводить в безопасные места.

А первой женщиной, которую вывезли из Северска, оказалась вот эта бабушка.

«Здесь нас называют москалями, потому что мы своих русских ждем. Да, они были правы, мы ждали русских своих. И мы дождались их», — ответила жительница города Надежда Кондрашова.

Надежда Кондрашова говорила, что ей много раз предлагали выехать в сторону Киева. Но она стояла на своем, хотела дождаться русских. За это ее очень невзлюбили соседи. Впереди у нее — спокойная жизнь в центре временного размещения. А в Северск она еще обязательно вернется, когда его восстановят.

Немного рановато подводить итоги года, но нельзя не отметить, что освобождение Северска — одно из самых заметных военных событий года, хотя 2025 год был и так успешным для наших войск.

Мы ни на один день не отдавали инициативы противнику и только наступали, освободив за это время почти 300 населенных пунктов. И это только в зоне СВО, а ведь было еще освобождение Курской области. Уже как-то забылось, наверное, но под прошлый новый год враг занимал нашу Суджу и ее окрестности. Ничего, зачистили и идем дальше. Красноармейск, Торецк, Часов Яр — это все крупные узлы обороны, хорошо укрепленные. Это снова русские города.

Для того чтобы так воевать, требуется хладнокровие, храбрость и готовность к самопожертвованию. И таких сынов родины у нас, слава богу, немало, они встают в один ряд с защитниками отечества прошлых эпох.

Эта преемственность поколений особенно чувствовалась 9 декабря, в День героев Отечества, когда в Кремле награждали особо отличившихся. Георгиевский зал, где золотом вписаны названия отличившихся полков и имена 11 тысяч офицеров, был заполнен героями наших дней.

