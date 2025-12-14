Стратегические задачи на год: как государство поддержит семьи и экономику

Власти России сосредоточатся в 2026 году на поддержке семей и росте экономики

С нового года пенсии проиндексируют на семь с половиной процента. А должны были примерно на 6%. Вот это подарок. Почему? Потому что по закону у нас пенсии увеличивают каждый год на уровень инфляции в прошлом году. Инфляция сейчас примерно 6%, но когда писали бюджет, летом, прогноз был 7,5%.

Бюджет так и утвердили с показателем в семь с половиной процента и решили ничего не менять, когда ситуация изменилась в лучшую сторону. Да, не такая большая разница в полтора процента, но все — плюс.

Тем более такая погрешность будет на пользу примерно 38 миллионам россиян, что получают пенсии по старости, по инвалидности или по потери кормильца. Примерные средние значения новых выплат мы посчитали.

Это позитивный сигнал, что инфляция снижается даже быстрее, чем планировали. Есть и другие сигналы — сохраняется рост ВВП, пусть и минимальный, но он есть после всех санкций. Растет экспорт промышленных товаров, жилья опять сдали более 100 миллионов квадратов,

Все эти цифры прозвучали на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, когда в Кремле собрались, кажется, все, кто имеет хоть какое-то отношение к этим направлениям. Выделяются колоссальные деньги — шесть триллионов рублей.

Но уже видно, что кое-где нет ожидаемого эффекта — демография, прежде всего. Не удается переломить тренд, детей слишком мало. Экономические стимулы — маткапитал, новое пособие, семейный налоговый вычет, который вводят — есть, но они недостаточны.

«Надо изучить какие практики есть в регионах и ввести лучшие на общероссийском уровне», — подчеркнул президент.

И это, по-моему, впервые так прозвучало, обратил внимание не только на поддержку матерей, но и отцов.

«По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье. Отмечу, что такая роль мужчины в семье — в традициях практически всех народов нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Это первая системная задача на будущий год — поддержка семей, семей с детьми. Вторая, очень близкая и взаимосвязанная, — рост экономики и как естественное следствие рост доходов граждан.

Следующие четыре задачи, они как раз связаны с тем, как этого добиться — повышение производительности труда. Тут ничего не надо объяснять — экскаваторщик получает больше простого землекопа и трудится эффективнее. Изменение структуры внешней торговли, чтобы помимо нефтегаза мы больше технологичных товаров отправляли. Хоть тех же экскаваторов, а это возможно только при условии технологического лидерства. Искусственный интеллект, квантовые компьютеры, биотехнологии — вот это вот все должно быть своим и на должном уровне. Ну, и, наконец, шестая, получается, системная задача — «обеление» экономики. Как подсчитал вице-премьер Новак, это должно дать плюс триллион рублей в бюджет в год.

В условиях, когда правительство решилось на частичное повышение налогов, эта задача требует особого внимания, подчеркнул президент:

«Большинство мероприятий плана по „обелению“ отдельных секторов экономики, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на четвертый квартал 2026 года, а НДС-то мы подняли сейчас. Когда мы проводили совещания по этим вопросам, когда коллеги решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее пойти на это повышение, временное, надеюсь, но повышение. Сразу возник вопрос, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть просто уйдет в тень. Нельзя этого допустить».

Какие предложения есть по «обелению»? Сократить нелегальную занятость, усилить контроль за ввозом товаров из стран ЕАЭС и контроль за вывозом в эти страны золота и налички. Есть и другие решения, они не массовые, всей страны не касаются. По сути перед страной стоит задача трансформации всей экономики и здесь, несмотря на глобальность задач, мелочей не бывает.

Вернее, большое проявляется как раз в мелочах. Например, растут доходы — это факт, меняется структура потребления — все больше товаров и особенно продуктов покупают с доставкой. Растет число курьеров, а они до сих пор работают в серой зоне, и ведут себя соответствующе — на это обратили внимание главы государства уже на заседании совета по развитию гражданского общества. Как оказалось, Путин на курьеров тоже замечает:

«Я понимаю, о чем вы говорите. Потому что, когда езжу, как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда езжу, если говорить по-честному, по-тихому, без всяких кортежей, такое тоже бывает, я вижу, что происходит с этой доставкой, вижу».

Такие встречи с общественниками — один из способов узнать истинное положение дел, что называется «на земле», почувствовать настроения общества.

