«Я побаиваюсь»: Константин Белошапка о странных фанатках

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Актер вспомнил историю, когда девушка пыталась привлечь его внимание весьма необычным способом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев; 5-tv.ru

Константин Белошапка признался, что боится фанаток, дарящих цветы вне театра

Актер Константин Белошапка признался, что боится получать подарки от фанаток за пределами театра. Одной такой историей артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 12».

«Это было давно. <…> Мне на машине, на капоте, оставили огромный букет роз, который тяжело поднять. Девушка потом написала, но это какие-то странные проявления. Я такого побаиваюсь», — признался актер.

Белошапка добавил, что решил передарить букет своей подруге, так как не знал, что делать с цветами. Да и выбрасывать розы актер не захотел. Причем откуда взялся букет, артист девушке не рассказал.

В то же время Белошапка заявил, что внимание от представительниц прекрасного пола почувствовал только после премьеры сериала «Тысяча «нет» и одно «да», в котором он сыграл молодого миллиардера Сергея, влюбившегося в девушку из обычной семьи Оксану.

Кроме того, артист признался, что девушки часто дарят ему цветы после спектаклей. Против такого проявления внимания Белошапка ничего не имеет.

Ранее певец Влад Соколовский рассказал 5-tv.ru, как ему пришлось спасать семью от фанатов.

