Россияне назвали желаемые зарплаты на 2026 год

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 42 0

Лидерами по желаемому доходу оказались представители IT-сектора.

Какие зарплаты хотят получать россияне?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

«Работа.ру»: россияне в 2026 году хотят получать 214,9 тысяч рублей в месяц

Средние зарплатные ожидания жителей России на следующий год составляют почти 215 тысяч рублей, при этом самые высокие запросы оказались у специалистов IT-сферы, ритейла и маркетинга, следует из исследования сервиса «Работа.ру».

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц», — указано в материалах исследования, приведенных РИА Новости.

Представители сферы IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания — в 270 200 рублей. В ритейле и торговле нацелены на средний доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе — на 231 700 рублей.

Около 217,4 тысячи рублей рассчитывают получать сотрудники производственной сферы и агропромышленного комплекса. В строительстве и недвижимости ожидают доход в 200 тысяч рублей, в медицине и ветеринарии — 168,2 тысячи рублей, в транспорте и логистике — 163,2 тысячи рублей. Представители образования и науки ориентируются на среднюю зарплату в 134,5 тысячи рублей, а сферы охраны и безопасности — на 100 тысяч рублей.

Опрос проводили с 1 по 4 декабря, в нем участвовали 3,2 тысячи респондентов из всех регионов страны.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самозанятым в новом году разрешат брать больничный. Им теперь тоже будут оплачивать листок нетрудоспособности, но при соблюдении нескольких условий.

