«Классика. Салаты»: Ольга Картункова о том, что готовит на новогодний стол

Ольга Картункова рассказала, что на новогодний стол готовит самые обычные блюда

Актриса Ольга Картункова призналась, что на новогодний стол она готовит самую обычную еду, среди которой оливье, крабовый салат и селедка под шубой. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 12», в котором она исполнила одну из ролей.

«Мы все готовим. Классика. Салаты: крабовый, (Селедка. — Прим. Ред.) под шубой, оливье», — поделилась артистка.

Кроме того, актриса призналась, что если выбирать между селедкой под шубой и оливье она предпочтет первое блюдо.

В то же время дочь Картунковой Виктория призналась, что на кухне главная — мама. Девочка же занимается разработкой новогодней программы, чтобы за столом никто не заскучал.

«У нас пока мама главарь на кухне. Опасно мне с ней соперничать на кухне. Я отвечаю за интерактивы и веселье за новогодним столом. А мама — за наполнение», — призналась дочь знаменитости.

