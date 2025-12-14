Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 14 декабря — подробности

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Собянин: пресечена попытка атаки беспилотников на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник украинских боевиков, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал он в канале в мессенджере MAX.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, за три вечерних часа в субботу силы ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ над девятью регионами России. Из них, 41 БПЛА сбили над Крымом, 24 — над Брянской областью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

