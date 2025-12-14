Над российскими регионами сбили 94 дрона ВСУ за три вечерних часа

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Больше всего беспилотников ликвидировали над Крымом.

Атака дронов ВСУ на Россию 13 декабря — подробности

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 94 беспилотника ВСУ над девятью регионами, сообщили в Министерстве обороны.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировало ведомство.

По данным военных, 41 БПЛА сбили над Крымом, 24 — над Брянской областью, семь — над Смоленской. Еще по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, пять — над Орловской, три — над Тульской. По одному беспилотнику перехватили над Калужской и Липецкой областями.

Как ранее писал 5-tv.ru, в результате атаки украинских беспилотников на Саратов 13 декабря погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. В ходе ударов получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры — детский сад и поликлиника.

