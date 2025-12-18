Лучшие SMS-поздравления с Новым годом для родных, коллег и друзей

Новый год уже на пороге, а это значит, что пора поздравлять своих близких, друзей и коллег. Однако не всегда нужные слова складываются на ходу, и хочется заранее продумать, как креативно, а главное с любовью поздравить дорогих сердцу людей. 5-tv.ru собрал на просторах интернета оригинальные SMS-поздравления с Новым годом и при помощи нейросети создал уникальные открытки, которые можно отправить мамам, папам, бабушкам, дедушкам, друзьям или коллегам.

В 2026 году, который проходит под символом Лошади, особенно уместны будут слова про силу, движение вперед, выносливость и уверенный путь.

Поздравление для мамы

5-tv.ru

Самого главного человека в жизни всегда хочется поздравить по-особенному. Такое поздравление подойдет, если вы по-настоящему хотите сказать «спасибо» за все: за поддержку, терпение, любовь и постоянное присутствие в жизни.

«Мама, с Новым годом тебя! Хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя ценю и люблю. Спасибо тебе за все — за заботу, терпение, поддержку и за то, что ты всегда рядом, даже если я этого не говорю. Пусть в новом году у тебя будет больше спокойных дней, радостных моментов и поводов улыбаться. Очень хочу, чтобы ты была здорова и счастлива!»

«Мама, с Новым 2026 годом! Пусть год Лошади принесет тебе силы, уверенность и спокойствие. Ты всегда так много отдаешь другим, и я очень хочу, чтобы в этом году у тебя было больше времени для себя и для радости. Спасибо тебе за заботу, терпение и любовь. Я очень тебя ценю и люблю!»

Поздравление для папы

5-tv.ru

Папу можно поздравить с акцентом на уважение, благодарность и жизненную опору. Это сообщение — про признание папиной роли, про уважение и уверенность в нем.

«Папа, с Новым годом! Спасибо тебе за все, чему ты меня научил, и за то, что всегда можно на тебя опереться. Желаю тебе здоровья, сил и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в новом году будет меньше забот и больше моментов, когда можно просто выдохнуть и порадоваться жизни!»

«С Новым 2026 годом, папа! Пусть год Лошади даст тебе силы идти вперед без резких рывков, но уверенно и точно. Желаю здоровья, устойчивости и чтобы все дороги, по которым ты идешь, были правильными. Спасибо тебе за надежность и спокойствие, которые ты всегда даешь нашей семье!»

Поздравление для бабушки

5-tv.ru

Бабушка всегда ассоциируется с чем-то теплым и уютным: она как теплый плед или кружка горячего чая, поэтому и поздравление должно звучать душевно и трепетно.

«Дорогая бабушка, поздравляю тебя с Новым годом! Желаю, несмотря на возраст, верить в чудо, загадывать желания, и пусть они обязательно исполнятся. Пусть праздничное волшебство наполнит дом особой атмосферой и светлыми надеждами. Пускай в новом году здоровье будет отличным, настроение — оптимистичным, а глаза светятся радостью и счастьем!»

«Бабуль, с Новым 2026 годом! Пусть год Лошади принесет тебе спокойствие, здоровье и ощущение надежности. Пусть каждый день будет размеренным, теплым и добрым, а рядом всегда будут любящие люди. Очень хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности и заботе».

Поздравление для дедушки

5-tv.ru

Дедушка — это про уверенность, стабильность и силу, но даже взрослому человеку иногда хочется почувствовать себя ребенком и хотя бы на секундочку поверить в чудо.

«С Новым годом, дорогой дедушка! Желаю тебе встретить этот год в здоровом теле и с бодростью духа, с оптимизмом души и с любовью в сердце. Желаю, несмотря на то, что ты уже совсем взрослый и повидал многое в жизни, все же верить в доброе чудо и надеяться только на лучшее. Желаю тебе, дедушка, добра и благополучия в счастливом новом году!»

Поздравление для семейного чата

5-tv.ru

Почти у каждой семьи в эпоху цифровых коммуникаций есть общий чат в мессенджере, поэтому можно поздравить сразу всех и не думать, что обделили кого-то вниманием.

«Любимая семья, с Новым 2026 годом! Пусть год Лошади мчит нашу семью только вперед — к здоровью, радости и хорошим новостям. Желаю всем сил и выносливости, как у хорошей лошади, но, чтобы без лишней суеты и галопа. Пусть дома всегда будет тепло, на душе спокойно, а поводов собираться вместе станет больше».

Поздравление для коллеги

5-tv.ru

Компания, в которой вы работаете, по сути, это ваша вторая семья. А коллеги — друзья, которых вы видите, наверное, даже чаще, чем школьных товарищей. Следующие строки — для них.

«У лошадей крайне редки сердечно-сосудистые заболевания. Английский ветеринар С. Литтлджон объяснял это следующим образом: „Лошади не курят, не пьют, придерживаются строгой вегетарианской диеты и много занимаются физкультурой“. Так давайте в этом году сделаем лошадь своим примером и добьемся поставленных целей! С Новым годом!»

«Желаю каждому сотруднику нашей компании получать истинное удовольствие от работы, чтобы в конце недели каждый чувствовал себя бодрым вороным конем, а не заезженным Коньком-Горбунком».

Поздравление для друзей

5-tv.ru

И конечно, как не поздравить друга с Новым годом!

«Поздравляю с годом Лошади! Пусть твоя жизнь будет словно длинная загородная прогулка на „конюшне счастья“: чтобы не было никаких пробок, оборванных уздечек и гвоздей под копытами! Желаю свободного духа, чтобы ветви удачи обнимали тебя крепко, а энергия лошади качала мышцы и драйв в каждом дне!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших городах Подмосковья для отдыха в Новый год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.