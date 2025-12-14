«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках

Сосед мужчины, ударившего дочь в магазине в Химках, рассказал о жизни семьи

Отец девятилетней девочки, которую он избил в магазине в подмосковных Химках за просьбу купить сладости, воспитывает ребенка самостоятельно после смерти жены около двух лет назад. Об этом рассказал сосед семьи во время беседы с 5-tv.ru.

По его словам, мужчина всегда проявлял заботу, а девочка была приветливой и общительной.

«Да я от него никогда даже мат не слышал», — подчеркнул сосед.

Из их квартиры, по данным мужчины, никогда не доносилось криков, он не замечал признаков конфликтов.

Сосед отметил, что считал семью тихой и приличной, и он был удивлен, узнав о случившемся.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в одном из магазинов подмосковных Химок, когда девочка попросила купить шоколадку и чупа-чупс. Отец несколько раз ударил ее по лицу, ребенок упал на пол и убежал из торговой точки. Сотрудники магазина и одна из покупательниц сделали мужчине замечание, однако он ответил угрозами и ушел вслед за дочкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.