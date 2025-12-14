Более 15 человек погибли в ДТП со школьным автобусом в Колумбии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Машина сорвалась с трассы в обрыв.

ДТП со школьными автобусами в 2025 году

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

В Колумбии 16 человек погибли в результате ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщает El Tiempo.

Издание отмечает, что еще 20 человек получили ранения. На данным момент не известно, сколько среди них детей.

Отмечается, что автобус по не установленным на текущий период времени причинам сорвался в обрыв. В транспортном средстве находилось до 40 пассажиров.

Ранее в ноябре в Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Уточняется, что автобус перевозил детей из Челябинска на горнолыжный курорт. По информации Госавтоинспекции Челябинской области, автобус столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом.

Всего в транспорте находился 51 несовершеннолетний пассажир и трое взрослых человек. Пострадавшим детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Более 15 человек погибли в ДТП со школьным автобусом в Колумбии
