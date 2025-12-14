Высокий экспортный потенциал: Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Сейчас экспорт этих товаров оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Какие товары Индия будет продавать в Россию — список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией

Власти Индии определились с 300 видами товаров, которые будут поставляться на экспорт в Россию. Об этом сообщает PTI со ссылкой на представителя правительства.

В списке экспортных товаров:

  • машиностроительная продукция;
  • фармацевтические товары;
  • сельскохозяйственная продукция;
  • химикаты.

По данным СМИ, названные выше позиции обладают «высоким экспортным потенциалом» для поставок в РФ. В публикации отмечается, что сейчас экспорт из Индии в Россию оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Нью-Дели указал на углубление сотрудничества РФ и Индии по всем вопросам. Об этом сообщал 5-tv.ru. В рамках визита подписаны сразу несколько новых соглашений — о развитии судостроения, поддержке взаимных инвестиций на 100 миллиардов рублей, о сотрудничестве в фармакологии.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти в два раза — до 65 миллиардов долларов. Российский экспорт здесь явно доминирует. Уравновесить торговый баланс — одна из главных целей совместной работы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
23:09
Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек
23:01
Высокий экспортный потенциал: Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией
22:38
В Пермском крае ведутся поиски пропавшей группы туристов из 13 человек
22:19
«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
22:00
Зеленский откажется от членства в НАТО при одном условии

Сейчас читают

«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026