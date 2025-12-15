Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

|
Американо-украинские обсуждения продолжатся в понедельник.

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах США с Украиной

Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Ser

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о существенных подвижках в урегулировании после переговоров с украинской делегацией в Берлине, где стороны обсуждали план из 20 пунктов.

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс», — написал Уиткофф в социальной сети X.

По его словам, встреча продолжалась более пяти часов. В переговорах участвовали Владимир Зеленский, а также зять и советник президента США, предприниматель Джаред Кушнер. Завтра стороны продолжат обсуждение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Уиткофф и Кушнер указали украинскому лидеру о необходимости в сжатые сроки принять решение по американскому мирному предложению. В ходе двухчасового телефонного разговора американская сторона потребовала от Зеленского принять план до Рождества, которое в западных странах отмечают 25 декабря.

Кроме того, незадолго до берлинских переговоров с Уиткоффом стало известно, что глава киевского режима якобы готов отказаться от стремления Украины к вступлению в НАТО в случае получения надежных двусторонних гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, европейских государств, Канады и Японии.

