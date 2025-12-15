«Черная дыра»: Фицо высказался о финансировании Украины странами ЕС

По словам политика, отправка денег Киеву несет прямую угрозу устойчивому развитию всего объединения.

Почему Роберт Фицо назвал Украину черной дырой

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Содержание Украины, которое обходится Евросоюзу в миллиарды евро, ставит под сомнение устойчивое развитие всего объединения в будущем. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на странице в социальной сети Facebook*.

«Украина — это черная дыра, которая обходится ЕС в миллиарды евро, нарушает рациональное экономическое мышление и ставит под угрозу устойчивое будущее Евросоюза», — заявил политик.

К тому же Фицо сообщил, что негативно относится к предоставлению Украине денежных средств для поддержания ее боеспособности. По словам политика, стоит только выразить хоть небольшое нежелание отправлять Киеву деньги для закупки вооружения, «то вы становитесь плохим». Словацкий премьер подчеркнул, что внутри Евросоюза существует твердое убеждение в том, что страны объединения должны давать деньги на оружие.

Кроме того, политик заявил, что Евросоюз переживает кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роберт Фицо назвал очевидной невозможность вступления Украины в НАТО.

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

