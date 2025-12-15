Спасшийся от холокоста выходец из СССР погиб в теракте в Сиднее, защищая жену

В числе жертв террористической атаки в Сиднее оказался спасшийся от холокоста уроженец СССР Алекс Клейтман. Мужчина погиб, прикрыв супругу Ларису, сообщило 14 декабря издание People.

По словам женщины, роковой выстрел прозвучал в момент, когда муж попытался ее защитить.

«Думаю, в него выстрелили, потому что он поднялся, чтобы защитить меня», — рассказала вдова.

Александр и Лариса Клейтман прожили в браке около 50 лет и в свое время эмигрировали в Австралию из Украинской ССР.

Как сообщил RT знакомый семьи, Клейтман пережил холокост в детстве.

«Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии», — поделился собеседник канала.

Мужчина родился в Одессе, в 1941 году вместе с семьей эвакуировался в Кузбасс, а позднее переехал во Львов, а после распада СССР вместе с супругой мигрировал в Австралию.

В день трагедии супруги находились на пляже Бонди, где отмечали Хануку. Во время стрельбы, устроенной террористами на фестивале, мужчина закрыл жену собой и был смертельно ранен выстрелом в затылок.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 декабря в Сиднее трое мужчин открыли стрельбу по празднующим на пляже Бонди. Известно о 16 погибших, включая ребенка, десятки ранены. Одного из нападавших ликвидировали на месте, еще один получил ранения. Третий сдался силовикам. Полиция квалифицировала атаку как теракт.

Обезвредить одного из нападавших помог 43-летний торговец Ахмед Аль-Ахмед. Мужчина не обладал навыками владения оружием, но бросился на стрелявшего и смог отобрать у него винтовку, при этом получив ранения.

