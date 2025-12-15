Силы ПВО ликвидировали еще десять беспилотников на подлете к Москве

Отражение атаки ВСУ продолжается.
Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще десяти БПЛА на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще семи летевших на столицу беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков.
С разницей восемь минут градоначальник сообщил в мессенджере MAX о ликвидации в общей сложности десяти дронов: о трех в 4:42 мск, еще одном — в 4:47 мск, еще трех в 4:50 и трех в 4:58.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал мэр.
В общей сложности российские военные уничтожили 12 дронов ВСУ этой ночью. Об отражении атаки 5-tv.ru сообщал ранее.
Кроме того, этой ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотные летательные аппараты, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
