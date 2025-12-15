Силы ПВО ликвидировали еще десять беспилотников на подлете к Москве

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 107 0

Отражение атаки ВСУ продолжается.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 15 декабря — подробности

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще десяти БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще семи летевших на столицу беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков.

С разницей восемь минут градоначальник сообщил в мессенджере MAX о ликвидации в общей сложности десяти дронов: о трех в 4:42 мск, еще одном — в 4:47 мск, еще трех в 4:50 и трех в 4:58.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал мэр.

В общей сложности российские военные уничтожили 12 дронов ВСУ этой ночью. Об отражении атаки 5-tv.ru сообщал ранее.

Кроме того, этой ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотные летательные аппараты, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
Wildberries собралась запустить сервис такси в России в 2026 году
5:04
Силы ПВО ликвидировали еще десять беспилотников на подлете к Москве
4:48
«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 25 направлений
4:29
«Черная дыра»: Фицо высказался о финансировании Украины странами ЕС
4:10
Спасшийся от холокоста выходец из СССР погиб в теракте в Сиднее, защищая жену
3:51
Пенсионеры получат двойную выплату в декабре

Сейчас читают

Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026