В больницах в Сиднее остаются 27 пострадавших после теракта

The Guardian: 27 пострадавших после теракта в Сиднее остаются в больницах

Двадцать семь пострадавших в результате теракта в Сиднее продолжают находиться в больницах, девять из них — в критическом состоянии. Об этом сообщило издание The Guardian 15 декабря со ссылкой на австралийское министерство здравоохранения.

«Мы продолжаем выписывать пациентов, получивших необходимую помощь, и переводить в другие больницы тех, кому это необходимо», — заявили в ведомстве.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в шести крупных клиниках города, включая больницы принца Уэльского, святого Георгия и принца Альфреда.

Напомним, теракт произошел 14 декабря на пляже Бонди. 50-летний мужчина и его 24-летний сын открыли огонь по группе евреев, праздновавших Хануку.

Подтвердил это представитель объединенной контртеррористической группы Австралии.

«Представитель объединенной контртеррористической группы страны сообщил, что в их машине недалеко от места нападения был обнаружен флаг ИГ», — говорится в публикации The Times of Israel.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ