В больницах в Сиднее остаются 27 пострадавших после теракта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 50 0

Состояние девяти человек оценивается как критическое после стрельбы на пляже Бонди.

Сколько пострадавших после теракта в Сиднее в больницах

Фото: Reuters/Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: 27 пострадавших после теракта в Сиднее остаются в больницах

Двадцать семь пострадавших в результате теракта в Сиднее продолжают находиться в больницах, девять из них — в критическом состоянии. Об этом сообщило издание The Guardian 15 декабря со ссылкой на австралийское министерство здравоохранения.

«Мы продолжаем выписывать пациентов, получивших необходимую помощь, и переводить в другие больницы тех, кому это необходимо», — заявили в ведомстве.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в шести крупных клиниках города, включая больницы принца Уэльского, святого Георгия и принца Альфреда.

Напомним, теракт произошел 14 декабря на пляже Бонди. 50-летний мужчина и его 24-летний сын открыли огонь по группе евреев, праздновавших Хануку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее. 

Подтвердил это представитель объединенной контртеррористической группы Австралии.

«Представитель объединенной контртеррористической группы страны сообщил, что в их машине недалеко от места нападения был обнаружен флаг ИГ», — говорится в публикации The Times of Israel.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
«Думали, что фейерверк»: подробности стрельбы на пляже Бандай в Австралии
11:11
В Екатеринбурге умер 34-летний гастроблогер Алексей Мельников
11:11
Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
11:04
Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала звездой киберспорта
10:53
В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги во время зарядки телефона
10:44
В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревается их сын

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026