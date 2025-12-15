В больницах в Сиднее остаются 27 пострадавших после теракта
Состояние девяти человек оценивается как критическое после стрельбы на пляже Бонди.
Фото: Reuters/Staff
The Guardian: 27 пострадавших после теракта в Сиднее остаются в больницах
Двадцать семь пострадавших в результате теракта в Сиднее продолжают находиться в больницах, девять из них — в критическом состоянии. Об этом сообщило издание The Guardian 15 декабря со ссылкой на австралийское министерство здравоохранения.
«Мы продолжаем выписывать пациентов, получивших необходимую помощь, и переводить в другие больницы тех, кому это необходимо», — заявили в ведомстве.
Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в шести крупных клиниках города, включая больницы принца Уэльского, святого Георгия и принца Альфреда.
Напомним, теракт произошел 14 декабря на пляже Бонди. 50-летний мужчина и его 24-летний сын открыли огонь по группе евреев, праздновавших Хануку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее.
Подтвердил это представитель объединенной контртеррористической группы Австралии.
«Представитель объединенной контртеррористической группы страны сообщил, что в их машине недалеко от места нападения был обнаружен флаг ИГ», — говорится в публикации The Times of Israel.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ
