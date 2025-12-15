ФСБ задержала 10 россиян за диверсии по заказу Украины

Подозреваемые поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта.
Федеральная служба безопасности задержала десять граждан России в пяти регионах страны, которые по заданию украинских спецслужб совершали диверсии. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
«Пресечена деятельность 10 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, задержанные первоначально стали жертвами телефонных мошенников, оформили кредиты и перевели деньги на «безопасные счета».
Затем с ними связались лжесотрудники правоохранительных органов и под угрозой уголовного преследования за спонсирование ВСУ принудили к совершению преступлений.
Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте, максимальное наказание по которым составляет до 20 лет лишения свободы.
