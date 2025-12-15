Пополнение: Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Звезда «Дома-2» показала фото совместного отдыха с новой семьей, включая падчерицу Николь.

Телеведущая Ксения Бородина стала мачехой

Фото: www.globallookpress.com/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа

Ксения Бородина продолжает расширять границы своей семьи. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Ведущая программы «Дом-2» официально стала мачехой для 7-летней дочери своего мужа Николая Сердюкова, которую он воспитывает от предыдущего брака с блогером Алиной Акиловой.

Накануне Ксения Бородина поделилась с подписчиками кадрами семейного уикенда. На фото звездная пара привела детей на каток в центре Москвы. Вместе с ведущей и ее супругом позировали две их общие дочери — Маруся и Теона, а также Николай Сердюков-младший и его дочь Николь от первого брака.

Николь родилась в октябре 2018 года. Через три года после ее появления на свет ее родители, Николай Сердюков и Алина Акилова, развелись, а летом 2025 года Сердюков женился на Ксении Бородиной.

Интересно, что Бородина когда-то поддерживала дружеские отношения с Акиловой, однако после того, как в 2024 году у ведущей завязался роман с бывшим мужем подруги, Алина отписалась от нее в соцсетях.

Известно, что первое время она также запрещала экс-супругу знакомить их общую дочь с Ксенией. Со временем, однако, позиция блогера изменилась, и теперь Николь проводит время в новой семье своего отца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ксения Бородина резко отреагировала на критику в адрес дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок
12:44
Продажи алкоголя в России за 11 месяцев сократились почти на 10%
12:37
Пополнение: Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа
12:20
Украина может отказаться от планов по вступлению в НАТО при ряде условий
12:12
Захарова возложила ответственность за гибель журналистов на Украине на Запад
12:05
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Трудовые правила 2026: какие нововведения затронут зарплаты, отпуска и увольнения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026