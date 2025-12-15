Пополнение: Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа

Ксения Бородина стала мачехой семилетней дочери мужа

Ксения Бородина продолжает расширять границы своей семьи. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Ведущая программы «Дом-2» официально стала мачехой для 7-летней дочери своего мужа Николая Сердюкова, которую он воспитывает от предыдущего брака с блогером Алиной Акиловой.

Накануне Ксения Бородина поделилась с подписчиками кадрами семейного уикенда. На фото звездная пара привела детей на каток в центре Москвы. Вместе с ведущей и ее супругом позировали две их общие дочери — Маруся и Теона, а также Николай Сердюков-младший и его дочь Николь от первого брака.

Николь родилась в октябре 2018 года. Через три года после ее появления на свет ее родители, Николай Сердюков и Алина Акилова, развелись, а летом 2025 года Сердюков женился на Ксении Бородиной.

Интересно, что Бородина когда-то поддерживала дружеские отношения с Акиловой, однако после того, как в 2024 году у ведущей завязался роман с бывшим мужем подруги, Алина отписалась от нее в соцсетях.

Известно, что первое время она также запрещала экс-супругу знакомить их общую дочь с Ксенией. Со временем, однако, позиция блогера изменилась, и теперь Николь проводит время в новой семье своего отца.

