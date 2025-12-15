Эстония предложила заплатить Венгрии за отказ от импорта газа и нефти из РФ

Европа не оставляет попыток заставить Венгрию остановить импорт энергоресурсов из России. Президент Эстонии Алар Карис неожиданно предложил Будапешту оплатить неустойку за разорванные контракты на поставку газа. Его интервью публикует финская газета.

Правда, откуда Таллин, переживающий экономический спад и самую высокую в еврозоне инфляцию, возьмет деньги — не уточнил.

Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в конце ноября. Они договорились о продолжении поставок нефти и газа в прежнем объеме. По словам эстонского президента, срок этих соглашений может действовать вплоть до 2040 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сможет сохранить пост после недавних заявлений о возможном военном конфликте блока с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.