«Хватит гастролей»: россиян призвали не ехать на Новый год за границу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Бывший главный санитарный врач РФ предупредил о риске завоза опасных вирусов во время праздничных путешествий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россиянам нужно отказаться от поездок за рубеж и встретить праздники на родине. С этим призывом в преддверии новогодних каникул обратился к соотечественникам экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает aif.ru.

Причиной для такой рекомендации стала растущая заболеваемость «гонконгским гриппом» в мире.

Онищенко высказал опасение, что массовые поездки россиян в теплые страны в период праздников могут обернуться завозом опасных вирусов.

«Меня больше волнует, что через недельку-другую многие рванут куда-нибудь, например, на турецкие берега. Или, скажем, в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд и др.)… А потом при возвращении навезут всяких вирусов…», — заявил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что такая «экзотика» может дорого обойтись здоровью.

«За свои деньги поехать куда-то, для того чтобы заразиться и потерять здоровье. Это, конечно, необъяснимо, но по-нашему», — с иронией отметил Онищенко.

«Хватит „гастролей“ по странам», — сказал он.

Онищенко также напомнил о личной ответственности каждого перед лицом сезонных инфекций.

Он призвал граждан, почувствовавших недомогание, не геройствовать и не переносить болезнь на ногах, а сразу обращаться к врачу, чтобы не подвергать опасности детей и пожилых людей, которые находятся в главной группе риска по тяжелому течению гриппа и ОРВИ.

